Municípios acreanos recebem segunda parcela do FPM nesta terça; são mais de R$ 12,7 milhões

A segunda parcela do FPM, no valor de R$ 12,7 milhões, será repassada hoje (20) às prefeituras do Acre. No Brasil, o total é de R$ 2,36 bilhões, sendo R$ 1,89 bilhão após os descontos do Fundeb.

Houve um crescimento real de 39,5% no repasse, impulsionado pelo aumento na arrecadação do IRPJ e IRPF. No acumulado do ano, o FPM cresceu 3,13%.

Apesar do cenário positivo, a CNM alerta para o risco fiscal nos municípios devido a despesas elevadas e isenções tributárias, tema que será discutido na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.