Murilo Benício afirma que divórcio com Giovanna Antonelli foi conturbado: “Teve litígio”

O ator Murilo Benício, de 53 anos, contou durante uma entrevista para a “Alt Tablet”, do UOL, sobre a relação de amizade que possui com a ex, também atriz, Giovanna Antonelli, de 49 anos, e o processo de separação, que segundo ele, não foi nada tranquilo e levou a um embate jurídico.

O galã de novelas foi questionado como faz para manter um bom relacionamento com as ex-parceiras, já que demonstra ter uma boa relação com Antonelli, com quem foi casado de 2002 a 2005, e teve o segundo filho, Pietro Antonelli, de 20 anos, e com Alessandra Negrini, que viveram um relacionamento entre 1995 a 1999, e tiveram o primeiro filho do ator, Antônio Benício, de 28 anos.

Murilo então revelou que a separação com a atriz de “O Clone” não foi tão pacífica assim: “Você acha que a gente se separou assim: ‘Então, tá, Giovanna, não deu certo? Beijos, semana que vem vamos fazer alguma coisa’? Não, a gente teve litígio. É bom falar isso, porque tem gente que acha que é impossível: existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer se separar. Então, teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis”, revelou.

Ele então contou que após escutar uma frase da psicóloga do seu primogênito, mudou sua opinião sobre o divórcio: “Uma psicóloga falou: ‘se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor’. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então, principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]”.

“Eu e a Giovanna é uma história que vem de ‘O Clone’ e as pessoas gostam de ver a gente juntos, porque é um amor que deu certo. Então, é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família, porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]”, finalizou.