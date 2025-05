Murilo Huff bate recorde de público no Pecuária Goiânia com projeto “Ao Vivão”

Quando Murilo Huff iniciou o “Ao Vivão” de maneira despretenciosa na época da pandemia, nem mesmo o sertanejo imaginava que até hoje o projeto seria unanimidade entre o público, que lotou o “Pecuária Goiânia” nesse sábado (24/5), um dos mais tradicionais da capital goiana, com uma plateia de quase 70 mil pessoas cantando um repertório vasto da música sertaneja.

Entre os sucessos que levou o público à loucura na voz de Murilo Huff, tiveram canções que iam de Maurício Maniere, Ivete Sangalo a Bruno & Marrone. O projeto “Ao Vivão”, grande show do sertanejo com cerca de três horas, já tem 4 volumes disponíveis em todas as plataformas digitais e no estádio mais perto de você.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Voltar

Próximo

Além de regravações, Murilo Huff também cantou seus grandes sucessos como: “Anestesiado”, “Dois Enganados”, “Uma Ex” e sua última música de trabalho “Veneno” que conta com a participação de Zé Neto & Cristiano.

Murilo foi o ultimo a se apresentar na festa que teve inicio na semana passada e encerrou na madrugada deste sábado, 24 de maio. Simone Mende, Léo Foguete, Belo, Wesley Safadão e outros foram algumas das atrações deste grande evento.