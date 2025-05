Museu dos Povos Acreanos recebe neste sábado pré-lançamento da coleção Nativos Ancestrais

A capital acreana será palco, neste sábado (31), do pré-lançamento da coleção Nativos Ancestrais, um evento que promete destacar a moda sustentável como ferramenta de valorização da biodiversidade amazônica. Aberto ao público, o encontro terá número limitado de participantes e incentiva os interessados a chegarem cedo para garantir lugar.

O evento ocorrerá no Museu dos Povos Acreanos e a programação começa às 15h, com um workshop de abertura previsto para 15h30. Em seguida, será realizada uma palestra sobre inovação e moda sustentável, abordando como o setor pode contribuir para um futuro mais consciente e alinhado à preservação ambiental. Um coffee break está marcado para 16h15 e, às 17h, será apresentado o desfile da nova coleção.

A proposta da coleção é conectar os saberes ancestrais com a contemporaneidade, celebrando a riqueza cultural dos povos nativos da região e promovendo a sustentabilidade como um valor essencial da moda atual. “Moda sustentável é para quem se preocupa com nossa biodiversidade e com um futuro mais sustentável”, destaca a organização do evento.

O projeto, nascido no Acre, tem como lema “do Acre para o mundo” e agradece, desde já, o apoio dos parceiros que tornam possível a realização do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA