Músicas de MC Poze com referências à facção “somem” do Spotify; plataforma se pronuncia

Algumas músicas de MC Poze do Rodo, contendo títulos aludindo ao Comando Vermelho (uma das maiores organizações criminosas do Brasil), simplesmente “sumiram” da plataforma musical Spotify nesta sexta-feira (30/5). Ao portal Metrópoles, a empresa negou ser a responsável pela remoção e disse não saber o motivo.

Canções que faziam direta referência à facção ou a localidades controladas por ela, agora não fazem mais parte do catálogo do músico dentro do streaming líder.

Além da plataforma, o próprio Poze do Rodo, além de produtores, gravadoras e distribuidores podem pedir a remoção de músicas. As faixas também podem ser removidas caso muitos usuários reportem e elas quebrem as regras do serviço.

Marlon Brandon Coelho Couto, o Poze, foi preso na última quinta-feira (29/5) por apologia ao crime e envolvimento com facção criminosa.