Ao desembarcar do camburão que o levou até a prisão de Bangu, no complexo de Gericinó, o cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, afirmou sua proximidade aos faccionados do Comando Vermelho (CV) e pediu para ser encarcerado na ala destinada a integrantes da facção.

A coluna apurou a informação com fontes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). O funkeiro tinha receio de ser preso em uma ala dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), facção que trava batalhas sangrentas com o CV pelo domínio territorial de comunidades espalhadas pelo Rio.