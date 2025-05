Na Rondônia Rural Show, Bocalom busca inovação para fortalecer a agricultura local

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta sexta-feira (30) da Rondônia Rural Show, considerada a maior feira de agronegócio da região Norte e uma das principais do Brasil. Acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Eracides Caetano, o prefeito busca na feira tecnologias, modelos de gestão e inovações capazes de impulsionar a agricultura do município.

Durante a visita, Bocalom destacou que o fortalecimento da agricultura familiar e a expansão da produção local são prioridades da gestão. A meta é garantir que Rio Branco produza boa parte dos alimentos consumidos internamente — como arroz, feijão, milho e leite — e, futuramente, avance para gerar excedentes que possam ser comercializados, movimentando a economia local e gerando empregos.

“Estamos aqui para conhecer de perto experiências que deram certo e podem ser aplicadas em Rio Branco. Queremos levar para nosso município tecnologia, inovação e conhecimento. Nosso desafio é transformar nossa agricultura, garantindo que nossos produtores possam produzir mais, com mais qualidade, de forma sustentável e gerando riqueza para nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Bocalom também ressaltou os avanços de Rondônia no setor produtivo e pontuou que o Acre precisa romper com antigos modelos que impediram o desenvolvimento agrícola.

“Rondônia é hoje exemplo de desenvolvimento sustentável. Aqui se compreendeu que é possível produzir, preservar e gerar riqueza. Infelizmente, o Acre ficou travado durante anos por políticas que não priorizavam a produção. Precisamos romper esse ciclo, apostar na agricultura, valorizar quem produz e gerar oportunidades para nossa gente”, disse.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Eracides Caetano, reforçou que a Rondônia Rural Show é referência nacional em tecnologias agrícolas, sustentabilidade, bioeconomia e inovação.

“Aqui estão as maiores empresas do setor, apresentando o que há de mais moderno em maquinário, genética, manejo e sustentabilidade. É uma vitrine de desenvolvimento que nos inspira e nos mostra que é possível, sim, transformar a realidade do Acre. Precisamos investir, ter coragem e seguir exemplos que já deram certo”, destacou.

Eracides lembrou ainda que o Acre possui terras férteis, condições climáticas favoráveis e potencial para se tornar referência na produção agrícola, especialmente na agricultura familiar.

“Nosso estado tem tudo para crescer. O que falta é quebrar as barreiras que ainda dificultam o acesso dos produtores à tecnologia, ao crédito e à assistência técnica. Estamos trabalhando para isso e essa visita faz parte desse movimento de transformação”, completou.

A participação na Rondônia Rural Show integra uma estratégia da Prefeitura de Rio Branco que busca aproximar os produtores rurais das melhores práticas do agronegócio, promovendo inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.