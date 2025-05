“Nada pode ser mais comercial do que a música que toca a alma”, garante Raffa Torres

Raffa Torres gravou o DVD Alma, maior projeto de sua carreira, nesta quinta-feira (22/5), em São Paulo. O portal LeoDias, representado pela repórter Jussara Ávila, marcou presença no evento e conversou com o cantor, que também é compositor de grandes sucessos. Raffa revelou qual é sua maior inspiração na hora de criar as próprias músicas.

O artista afirmou que não pensa em versos para viralizar na internet: “É só o que vem da alma. Nada pode ser mais comercial do que uma música que toca a alma. Eu acho que a música mais comercial, é aquela que diz o que você não tem coragem de dizer sem melodia”, destacou Raffa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Raffa Torres Reprodução Raffa Torres Reprodução Raffa Torres Reprodução Voltar

Próximo

O músico é responsável por grandes composições, que foram gravadas por outros artistas. Entre elas: Água com Açúcar (Luan Santana), Ao Vivo e a Cores (Matheus & Kauan), Nessas Horas (Matheus & Kauan), Bom Rapaz (Fernando & Sorocaba) e Eu Era e Tão Feliz (Marcos & Belutti).

Desta forma, Raffa opinou com propriedade sobre como fazer uma música sucesso: “Uma música onde você desabafa e às vezes chora? Essa é a música mais comercial possível. O comercial ao está na batida, não está no que todo mundo faz. O comercial está no que consegue ou não tocar o coração. Se uma música não toca o coração…”, disse ele.