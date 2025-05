Naiara Azevedo lança “Araguaia”, com parcerias de Fred & Fabrício e Roberta Miranda

Naiara Azevedo encerra em grande estilo os lançamentos do projeto “Araguaia”, que já soma mais de 16 milhões de streams nas plataformas digitais. Para comemorar esse feito, a cantora apresenta o álbum completo, trazendo ainda duas músicas inéditas.

Nesta fase final, Naiara divide os vocais com Fred & Fabrício na faixa “O Que A Gente É”, e com Roberta Miranda, referência da música sertaneja, na canção “Mesmo Eu Errando”. As colaborações estarão disponíveis nesta quinta-feira (29), a partir das 21h, e prometem tocar o coração do público e reforçar o êxito do projeto.

A música em parceria com Fred & Fabrício aborda os dilemas de um relacionamento sem definição, mas repleto de sentimentos fortes como o ciúmes e o desejo por segurança emocional. O videoclipe será lançado nesta sexta-feira (30), ao meio-dia, no canal oficial de Naiara no YouTube, acompanhado dos demais clipes do projeto.

Emocionada, Naiara diz: “Esse projeto é um dos mais especiais da minha carreira. ‘Araguaia’ nasceu do meu desejo de me reconectar com as minhas raízes e com a essência da música sertaneja. Ter ao meu lado, artistas que admiro tanto, como Roberta Miranda, Fred & Fabrício e Clayton & Romário, foi um presente. Cada faixa carrega uma história, uma emoção, é uma alegria imensa. Sou muito grata por tudo que esse projeto representa e tenho certeza que todos vão amar as novas faixas”.

Gravado na charmosa Praia do Cerrado, às margens do Rio Araguaia, em Aruanã, Goiás, o projeto “Araguaia” traz uma atmosfera praiana e acolhedora. O cenário é marcado por paisagens naturais exuberantes, com muito sol e verde ao redor do palco. Naiara recebeu nomes como Roberta Miranda, Clayton & Romário e Fred & Fabrício para regravações de grandes sucessos do sertanejo e da MPB, além de músicas inéditas que têm tudo para marcar o ano de 2025.

Confira a tracklist do projeto

1 – O Que A Gente É feat. Fred & Fabrício (Compositores: Renato Sousa, Elcio De Carvalho, Rafa Borges)

2 – Sorriso Espontâneo (Compositores: Daniel Candido, Elcio De Carvalho, Bia Frazzo, Kito, Gustavo Martins)

3 – Última Vez (Compositores: Bia Frazi, Klebin, Lola Ortiz, Edu Valim e Elcio di Carvalho)

4 – Só Pro Meu Prazer / Deus Me Livre (Compositores: Leoni, Fabiana Kherlakian / Darci Rossi, Laudarcy Ricardo De Oliveira (Alexandre) e Sergio Soletti (Serginho))

5 – Mesmo Eu Errando feat. Roberta Miranda (Compositores: Ana Nery, Roberta Miranda)

6 – Still The One / Homem Não Chora (Compositores: Eilleen Regina Twain (Eilleen Lange), Robert John Lange (Mutt Lange) / Ronivon Alves da Silva)

7 – Leilão / Flor / E Daí? (Compositores: Chrystian Lima, Ivo Lima / Ze Henrique, Renato Barros / Dani Nascimento)

8 – Have U Ever Seen The Rain? / Te Amo, O Que Mais Posso Dizer / Quando Um Grande Amor Se Vai (Compositores: John Cameron Fogerty, Jerry I Allison, Juvenal de Oliveira, Sonny Curtis / Amedeo Minghi, Cesar Augusto Saud Abdala, Pasquale Panella)

9 – Falando Sério / Você de Volta / Coisas Esotéricas / Bala de Prata (Compositores: Elizandra / Marco Aurelio / Eduardo Dias / Sorocaba)

10 – Fada / Dou a Vida Por Um Beijo (Compositores: Victor Chaves / Antonio Luiz, Cecilio Nena e Lalo Prado)