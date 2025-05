A vida amorosa de Sandy voltou aos holofotes após um vídeo postado por seu namorado, o médico nutrólogo Pedro Andrade, viralizar nas redes sociais. A gravação, publicada nos Stories do Instagram durante o fim de semana, mostrava Pedro respondendo a perguntas de seguidores quando, ao fundo, internautas perceberam o que seria a silhueta da cantora atrás de uma cortina. A repercussão foi imediata, e o vídeo acabou sendo apagado.

O registro, no entanto, foi resgatado e divulgado pelo perfil de entretenimento “Circo da Mídia”, que ampliou a imagem e destacou o suposto rosto da artista. O conteúdo foi publicado na segunda-feira (19) e reacendeu as especulações sobre o relacionamento do casal, que ainda não apareceu oficialmente junto em eventos ou postagens públicas.

