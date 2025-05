Namorando Marina Sena, Juliano Floss desconversa após pergunta sobre ex: “Tô em outra”

O influenciador Juliano Floss voltou a ser assunto nas redes sociais após viralizar uma entrevista concedida ao canal de Maumau ZK. O motivo? Ele foi questionado sobre sua ex-namorada, a cantora Vivi Wanderley, que recentemente lançou uma música e um clipe com referências que muitos fãs interpretaram como indiretas para Juliano. Atualmente, ele namora a cantora Marina Sena.

Durante a conversa, Juliano tentou despistar quando perguntado sobre o motivo do término com Vivi. “Chapou. Tô em outra, tô casado já, mano”, reagiu o tiktoker, desconversando o assunto, acompanhado de um sorriso sem graça.

Na sequência, o apresentador explicou que decidiu perguntar porque já havia encontrado o ex-casal antes e ficou curioso. “Eu trombei com ele da última vez e ele tava com ela, e ela é gente boa, e eu fiquei com isso engasgado de perguntar. É coração”, disse.

Vivi segue investindo na carreira musical e sua nova música, “Banquete”, repercutiu bastante. Na letra, ela dispara: “Bon appétit, fiz a mesa pra três. Sugestão da chef, banquete de ex.” Em outro trecho, que viralizou nas redes, ela canta: “É que eu te acho um pouco superestimado, cê é sem classe e tem graça só acompanhado.”

Juliano Floss e Vivi Wanderley anunciaram o fim do namoro em dezembro de 2023. O término foi comunicado por Vivi nas redes sociais, e, desde então, os dois passaram a trocar indiretas e alfinetadas publicamente.