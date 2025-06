“Não chora, eu vou voltar”: preso se despede da amada e vídeo viraliza

Uma operação policial realizada nesta semana em Nova Olinda do Norte (AM), a 135 km de Manaus, terminou com a transferência de vários detentos da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) local.

A medida visava reduzir a superlotação da unidade, que há tempos enfrenta sérios problemas estruturais. Mas o que mais chamou a atenção não foi a logística da escolta fluvial, e sim, uma cena inusitada e emocional que viralizou nas redes.

No momento do embarque, um dos presos surpreendeu os presentes ao gritar, em voz alta e com visível emoção: “Não chora, eu te amo! Vou voltar, meu amor!”

A cena foi registrada por populares e logo circulou na internet, gerando desde comentários comovidos até memes e piadas entre os internautas. O episódio destacou o contraste entre a rigidez da operação e o tom dramático da despedida amorosa.

Problemas antigos

A DIP de Nova Olinda do Norte convive com superlotação e infraestrutura precária, realidade comum em unidades prisionais do interior do Amazonas.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a remoção dos presos, mas não divulgou para onde foram levados.

A operação foi conduzida sob forte esquema de escolta por via fluvial, um dos poucos meios de transporte disponíveis na região.