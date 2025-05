Não foi só Marina Ruy Barbosa! 8 famosas que mudaram a cor dos fios radicalmente

Marina Ruy Barbosa loira! Essa foi uma das mudanças mais radicais de visual no mundo dos famosos. Pensando nisso, a reportagem do portal LeoDias resgatou outras mudanças que foram

Xuxa

Quem acompanha Xuxa desde sempre está acostumado com ela loira, mas em 2012, ela mudou o tom do cabelo e ficou com ele preto. A mudança era um desejo que ela carregava: “Eu sempre sonhei em ser morena, como a Branca de Neve”, afirmou. Atualmente a apresentadora está loira.

Reprodução/Redes sociais Reprodução/ montagem

Ana Hickmann

Ana Hickmann apareceu ruiva em suas redes sociais em 2022, ficando com o novo visual por alguns meses. Ultimamente ela está com a cor de costume, loira.

Jade Picon

Do loiro para o castanho, foi essa a transformação de Jade Picon neste mês de maio. Ela exibiu a nova cor no Instagram.

Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank foi outra famosa loira que optou pelo ruivo. Na rede social, em abril de 2024, ela apresentou a nova coloração que está até hoje: “Ruivei, sim”.

Camila Queiroz

Outra que saiu do loiro para a tonalidade escura foi Camila Queiroz, isso para protagonizar “Beleza Fatal”, da HBO Max, que estreou em janeiro deste ano.

Paolla Oliveira

Em dezembro de 2020, no Instagram, Paolla Oliveira, que vive a Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, apareceu com o cabelo tingido de preto. Mas na novela, ela está com tons claros.

Isabella Santoni

Isabella Santoni ficou com o cabelo avermelhado, conforme fotos que compartilhou na sua rede social, em setembro de 2024. A mudança foi para estrear como Catarina, protagonista do espetáculo “O Cravo e a Rosa”.

Alice Wegmann

A colega de elenco de Paolla Oliveira, em novembro de 2024, alterou a cor mais avermelhado para viver Solange no folhetim das 21 horas.