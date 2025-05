Não jogue fora! Expert dá dicas para reaproveitar cascas de alho

Em vez de descartar as cascas de alho no lixo, uma alternativa sustentável e eficaz é reutilizá-las no cuidado com as plantas. Segundo o biólogo Fabiano Soares, essas cascas possuem compostos sulfurados, como a alicina, que têm ação repelente contra insetos e propriedades antifúngicas e antimicrobianas.

Pesticida natural

“Para fazer um pesticida natural, basta ferver cerca de duas a três cabeças de alho – só as cascas – em um litro de água. Depois de esfriar, coe o líquido e use um borrifador para aplicar diretamente nas plantas. Essa solução ajuda a espantar pulgões, ácaros e cochonilhas”, explica o especialista.

O alho também é um ótimo repelente natural contra pragas

Biofertilizante

Além da função de repelente, o preparo pode ser aproveitado como um biofertilizante. “Esse líquido é rico em minerais e compostos antioxidantes, o que fortalece o solo e as raízes”, acrescenta Soares.

O biólogo também recomenda reaproveitar as cascas que sobram da infusão na composteira doméstica, já que ainda conservam nutrientes importantes.

As cascas de alho funcionam como um adubo natural excelente para o solo

Dica extra

Outro uso curioso está no combate a insetos dentro de casa. “Você pode colocar o líquido em um borrifador e aplicar nos cantos onde há presença de mosquitos ou formigas, funcionando como um aromatizante natural com ação repelente”, conclui.