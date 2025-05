Napoli vence o Cagliari e é campeão italiano pela quarta vez

O Napoli se consagrou tetracampeão italiano, nesta sexta-feira (23/5), com a vitória por 2 x 0 contra o Cagliari. O time foi coroado com o título diante da sua torcida, em noite de casa cheia e show de luzes no Estádio Diego Armando Maradona.

Veja os gols do título:

Scott McTominay marcou o primeiro gol da noite

O Napoli é campeão italiano pela quarta vez

Torcida do Napoli lotou o estádio para celebrar a conquista

A equipe que leva o nome da cidade italiana retornou ao topo do pódio no torneio depois de dois anos. Desta vez, o intervalo entre títulos foi diferente dos longos 33 anos que demoraram para sair o tricampeonato, na temporada 2022/23.

A noite em Nápoles foi enfeitada pela linda festa da torcida e pelos gols incríveis. Quem abriu o placar foi Scott McTominay, no final do primeiro tempo. No cruzamento para área, o volante estava perto do gol, recebeu a bola e mandou de voleio para as redes.

O astro Romelu Lukaku apareceu no segundo tempo para ampliar e dar mais certeza da vitória. A bola lançada de perto da linha de fundo do Napoli alcançou o belga já no lado do ataque e ele conseguiu desviar dos dois defensores do Cagliari, para chutar rasteiro para o canto direito do gol, decretando o quarto título napolitano da Série A.