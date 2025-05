NBA: Thunder domina segundo tempo e abre 2 a 0 contra os Wolves

Na noite desta quinta-feira (22), o Oklahoma City Thunder recebeu o Minnesota Timberwolves e venceu pelo placar de 118 a 103. Assim, a franquia contou com mais uma boa atuação defensiva e com grande jogo de suas estrelas para abrir 2 a 0 na série. Agora, a série vai para Minneapolis e o jogo 3 acontece neste sábado (24/5).

Dessa forma, destaque para Shai Gilgeous-Alexander. O armador de OKC recebeu o prêmio de MVP das mãos de Adam Silver e performou como um: 38 pontos, 8 assistências e 3 roubos de bola. Além disso, Jalen Williams teve sua melhor partida na pós-temporada, terminou com 26 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, e foi crucial no último período dos dois lados da quadra. Já Chet Holmgren terminou com 22 pontos.

Leia a matéria completa em The Playoffs.