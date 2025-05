Nelson Wilians tem muito a ensinar. Até a você, pobre aposentado

Como as minhas visitas mentais ao Brasil estão cada vez mais espaçadas, perdi o aparecimento de outro personagem exemplar do empreendedorismo nativo: um advogado chamado Nelson Wilians.

O nome do moço surgiu em uma conversa na casa de amigos, na qual se comentava a última festa exuberante que ele deu aqui em São Paulo, a capital das exuberâncias.

Abro parêntese. Há poucas semanas, a mulher de um banqueiro organizou uma festa, em um condomínio de ricos nos arredores da capital paulista, para comemorar os 25 anos de casamento. Custou R$ 15 milhões. Dá para imaginar quanto sairia o divórcio do casal. Fecha parêntese.

Estavam lá os meus amigos comentando a festa de Nelson Willians, quando perguntei: “Quem é Nelson Wilians?”. Olharam-me com espanto. Como é que eu não sabia quem é o Nelson Wilians? Fui ouvindo, então, que é o advogado ostentação, dono do maior escritório do Brasil, que ele tem casas assim e assado, tantos carros de luxo de tais e tais marcas, jatinho que é jatão, e por aí vai.

Quando eu já me considerava suficientemente informado sobre Nelson Wilians, o bastante para esquecer o personagem, eis que o Metrópoles publica uma reportagem sobre as relações pecuniárias entre Nelson Wilians e patriotas enrolados na farra do INSS, um deles o tal Careca que fez fortuna dando golpes em aposentados.

Nelson Wilians não é investigado no caso, mas o nome dele veio à tona porque o Coaf enviou à PF um relatório sobre as transações financeiras dos suspeitos e lá estavam pagamentos feitos pelo advogado ostentação a alvos da polícia.

Fiquei impressionadíssimo com a cifra: de acordo com o Coaf, o escritório de Nelson Wilians movimentou R$ 4,3 bilhões em operações consideradas suspeitas. Como é que um escritório de advocacia pode movimentar tantos dinheiro, meu São Márcio Thomaz Bastos?

Tudo bem. Bilhão, no Brasil, é patamar de inocentes, jamais de culpados, então estou certo de que Nelson Willians nada deve à Justiça.

Depois de ler a reportagem do Metrópoles, eu me dei ao trabalho de entrar no Instagram de Nelson Wilians. Ele se define como “advogado empreendedor”. Deveria ser uma especialização reconhecida pelo Ministério da Educação, pensei.

O moço tem 1,4 milhão de seguidores. De fato, como é que eu não sabia quem é Nelson Wilians?

O instagrammer Nelson Wilians é pitoresco. Até no Festival de Cannes, o moço foi ostentar, juntamente com a mulher — ele de smoking e óculos escuros; ela vestida para matar milhares de euros. Só não vi imagens de ambos no tapete vermelho, dividindo atenções com Tom Cruise.

Há muitas fotos de Nelson Wilians viajando pelo Brasil, em jato próprio, com as iniciais dele, para dar palestras sobre como vencer na vida. Nos vídeos, muito bem feitos, o cinegrafista sempre dá um jeito de destacar o relógio caro, o charuto, os ouros, o terno bem cortado — marcas do sucesso, enfim. Embora eu não seja referência de elegância, aconselharia Nelson Wilians a deixar a gravata um pouco mais longa, a fim de que a ponta cubra até a fivela do cinto. No mais, tudo está perfeito.

O advogado ostentação também gosta de aparecer como personagem de desenho animado em 3D, transmitindo mensagens de amor familiar. Parece que os seguidores ficam enternecidos, com olhos marejados até.

As mensagens de Nelson Wilians revelam uma sabedoria emergente, eu diria. São as meditações do Marco Aurélio brasileiro, que é também colaborador (e capa, como ele frisa) da Forbes nacional. Elenco algumas pílulas da sua sabedoria:

“Você é bom ou só está sendo mal pago? No mercado, você vale o que consegue negociar ou a riqueza que consegue gerar, não o quanto estudou, se esforçou ou sonhou.”

“Não nasci em berço de ouro, mas aprendi a polir o chão onde piso.”

“Quase sempre, o mais conhecido vence o melhor. Injusto? Talvez. Mas ignorar isso é perder o jogo antes de entrar em campo.”

Em um dos vídeos postados no Instagram, alguém pergunta a Nelson Wilians se ele prefere ser subestimado ou supervalorizado. Nelson Wilians responde:

“Ah, não tenho dúvida alguma: prefiro ser subestimado. Quando não criam grandes expectativas, é muito mais fácil você surpreender. Que o diga o meu próprio pai: ‘Nelsinho, você jamais vai me decepcionar. De você, só espero o pior’. E cá estou eu.” Depois de uma pausa pequena, ele esclarece: “Ou seja, quando você é subestimado, você só pode surpreender”. Ah, bom.

Nelson Wilians tem muito a ensinar a quem quer ser como ele. Mas também a você, que trabalhou por uma aposentadoria ridícula, seu pobre.