netinho-de-paula-faz-acordo-em-processo-sobre-quadro-dia-de-princesa

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Netinho de Paula decidiu colocar um ponto final no processo envolvendo Maria Conceição da Silva, após um episódio no programa É da Gente. A mulher participou do famoso quadro Dia de Princesa, mas não recebeu o conjunto de móveis planejados que ganhou a título de prêmio com o ato.

No dia 6 deste mês, Maria e o apresentador pediram que a Justiça homologasse um acordo entre as partes. Em uma composição amigável, Netinho concordou em pagar os tão esperados móveis: uma cama, armário e um rack.

Leia também

O acordo estabeleceu a data máxima de 19 deste mês para Maria enviar o orçamento detalhado dos itens escolhidos em loja. As partes convencionaram para o valor o teto de R$ 15 mil. Pelo documento, Netinho não pode responder por eventuais atrasos de entrega. Com a composição, a autora renunciou ao pedido de danos morais no valor de R$ 14 mil.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Dia de Princesa: “Responderei” afirma Netinho de Paula sobre processo

Instagram/Reprodução 2 de 5

O cantor Netinho de Paula

Reprodução/Instagram @netinhodepaula 3 de 5

Netinho de Paula

Instagram/Reprodução 4 de 5

O cantor Netinho de Paula

Reprodução/Redes sociais 5 de 5

O cantor Netinho de Paula

Reprodução

Na última terça-feira (20/5), o Programa É da Gente e Netinho apresentaram à Justiça um petição informando que todas as disposições acordadas já foram cumpridas. Com móveis comprados, pagamento realizado e conversas iniciadas para produção dos materiais, os requeridos reforçaram o pedido de homologação do acordo.

Ao que parece, às vezes o “dia de princesa” demora, mas acontece.

Relembre o caso