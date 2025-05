New York Times elege Ainda Estou Aqui como 2º melhor filme do ano

O longa Ainda Estou Aqui está entre os 10 melhores filmes de 2025 — “até agora” —, segundo lista feita pelo The New York Times. Vale lembrar que, embora o filme seja de 2024, nos Estados Unidos ele chegou aos cinemas apenas em fevereiro deste ano.

A obra de Walter Salles aparece ao lado de grandes destaques do cinema mundial, como Pecadores, filme com Michael B. Jordan lançado em abril; Código Preto, suspense com Cate Blanchett; e The Last Showgirl, obra com Pamela Anderson.

A crítica, escrita para a matéria por Alissa Wilkinson, destaca o trabalho de Fernanda Torres. “Em sua atuação — que ganhou um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar —, Torres impressiona. Proteger os filhos significa encontrar alegria em meio ao medo, esperança em meio à dor. Torres sobrepõe todas essas emoções à sua atuação e seu olhar penetrante é magnético“, diz um trecho do texto.

Ainda Estou Aqui ganhou o público nacional e internacional ao narrar a história emocionante de Eunice Paiva, esposa do deputado federal Rubens Paiva, que foi preso e torturado durante a Ditadura Militar. No filme, ela precisa reunir forças para manter a família unida e trabalhar como ativista após a tragédia envolvendo o companheiro.

O longa se destacou nas maiores premiações mundiais do cinema, como Globo de Ouro — que rendeu o prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Torres — e Oscar, que premiou o título como o Melhor Filme Internacional de 2025.

Veja a lista completa dos 10 melhores filmes de 2025 do The New York Times:

1 – Pecadores

2 – Ainda Estou Aqui

3 – Código Preto

4 – Friendship

5 – Wallace & Gromit: Avengança

6 – Eephus

7 – The Annihilation of Fish

8 – Levados Pelas Marés

9 – Presence

10 – The Last Showgirl