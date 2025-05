Neymar desabafa após críticas: “Não sabem o quanto me dedico”

Neymar retornou ao Brasil após 12 anos para defender o Santos. O camisa 10 desapontou vários torcedores santistas pelas lesões que afastaram o jogador dos gramados. Em meio à recuperação, o atacante ainda teve participações em campeonatos fora da equipe, como a Kings League, além de ter seu nome atrelado à polêmicas fora dos gramados.

Desde então, a estrela vem sofrendo retaliações quanto ao seu retorno ao país. Durante live, Neymar desabafou sobre as críticas que tem sofrido e se isentou de culpa na má atuação da equipe em 2025:

"Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço", disparou.

“Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que, ao mesmo tempo, é jogador… faz parte! Faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte”, seguiu seu discurso.

“Mas para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil!”, completou.

O jogador tem contrato até o final de junho, porém manifesta vontade de renovar o seu vínculo com o Santos. Se manter o acordo com a equipe, o jogador terá somente mais três jogos à frente do clube paulista.