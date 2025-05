Neymar minimiza críticas por desempenho em campo: “Eu entrego”

O jogador Neymar Júnior, contratado do Santos, abriu o coração durante uma live na noite desta segunda-feira (26/5) e desabafou sobre as críticas que vem recebendo nas últimas semanas por conta do seu comportamento fora de campo. Segundo ele, sua vida privada é alvo de haters porque não podem criticá-lo nas partidas. “Eu entrego”, garantiu.

Desabafou

O desabafo do brasileiro ocorreu durante a cobertura da partida entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, válida pelas finais da Conferência Oeste da NBA. Neymar disse que não vê problema em ser criticado, mas que, recentemente, tem sido detonado por motivos pessoais.

“Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim”, começou.“Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço”, completou.

Boa atuação aumentou as expectativas pela convocação do camisa 10

Neymar esteve em final da Kings League enquanto acontecia clássico diante do Corinthians

Neymar compartilha primeiros passos de Helena e encanta fãs

Neymar voltou após mais de um mês parado por lesão

Atrasados

Segundo Neymar, os brasileiros são “atrasados” e não entende que, além de jogador, ele também é um homem de negócios. “Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que, ao mesmo tempo, é jogador… faz parte!”, argumentou

“Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte”, completou o companheiro de Bruna Biancardi.

Ainda durante a transmissão, Neymar disse que tem se esforçado para continuar sendo um jogador de alto nível. “Para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil!”, lamentou.