Neymar vai disputar a Copa do Mundo de 2026?

A maior questão do futebol brasileiro no momento não é sobre táticas ou escalação. É muito mais simples: Neymar estará em condições físicas para disputar sua última Copa do Mundo?

Quando Carlo Ancelotti anunciou sua primeira convocação para a seleção brasileira nesta semana, um nome estava faltando. Neymar, capitão e maior artilheiro da história do Brasil, não foi incluído. O motivo era claro: ele ainda está lutando contra lesões que o mantêm fora dos gramados há meses.

Este é um jogador que já pareceu imbatível. Mas, aos 32 anos, o corpo de Neymar está mostrando sinais de desgaste. A lesão no joelho que ele sofreu contra o Uruguai em outubro de 2023 mudou tudo. Ele foi carregado para fora do campo em lágrimas naquela noite e não é mais o mesmo desde então.

Há quase dois anos, Neymar vem travando uma batalha perdida contra seu próprio corpo. Cada vez que volta a jogar, outra lesão surge. Sua transferência para o Al-Hilal, na Arábia Saudita, deveria ter lhe dado um novo começo. Em vez disso, ele disputou apenas duas partidas pelo novo clube antes de se lesionar novamente.

Os números contam uma história preocupante. Neymar perdeu mais jogos do que jogou desde aquela noite no Uruguai. Seus problemas nos tendões continuam voltando, e cada revés torna o próximo mais provável. Para um jogador que depende da velocidade e dos movimentos rápidos, essas lesões musculares são particularmente prejudiciais.

A mensagem de Ancelotti é simples: só jogadores em forma serão selecionados. Isso difere dos técnicos anteriores da seleção brasileira, que estavam dispostos a arriscar com estrelas lesionadas. O italiano quer jogadores que possam treinar duro e jogar 90 minutos sem preocupações. No momento, Neymar não pode oferecer essa garantia.

Mas é isso que torna a situação tão difícil para os torcedores brasileiros. Neymar ainda é o melhor jogador do time quando está em boa forma. Seus 79 gols pela seleção são mais do que qualquer outro jogador na história. Ele disputou três Copas do Mundo e sabe como atuar nos momentos decisivos. Sua experiência e habilidade podem ser cruciais em 2026.

O problema é que “quando está em boa forma” está se tornando uma condição rara para Neymar. Seu retorno ao Santos, no Brasil, tinha como objetivo ajudá-lo a recuperar sua melhor forma. Em vez disso, mostrou o quanto ele se tornou frágil. Mesmo no campeonato brasileiro, menos físico, ele não consegue permanecer em campo.

O tempo está se esgotando. A Copa do Mundo de 2026 está a pouco mais de um ano de distância, e Neymar precisa de meses de tempo de jogo consistente para provar que merece um lugar na seleção. Cada semana que ele passa lesionado piora sua situação.

O Brasil tem outras opções agora. Vinícius Jr. se tornou um dos melhores jogadores do mundo no Real Madrid. Rodrygo, Raphinha e outros jovens talentos estão prontos para assumir o lugar. A equipe não depende mais de Neymar como antes.

Isso cria uma escolha difícil para Ancelotti. Ele mantém jogadores comprovadamente vencedores como Neymar, mesmo que não sejam confiáveis? Ou constrói sua equipe em torno de jogadores mais jovens e em melhor forma, que podem não ter a mesma experiência em jogos importantes?

O técnico parece já ter tomado sua decisão. Ao deixar Neymar fora de sua primeira convocação, ele está enviando uma mensagem clara. A reputação por si só não será suficiente para garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Para Neymar, o tempo está passando. Ele tem talvez seis meses para provar que pode se manter saudável e jogar no mais alto nível. Se não conseguir, seu sonho de disputar a Copa do Mundo não terminará com glória, mas com a amarga realidade de um corpo que não conseguiu mais acompanhar suas ambições.

O garoto que um dia prometeu trazer a Copa do Mundo de volta ao Brasil pode ter que assistir de casa enquanto outros tentam cumprir essa promessa.