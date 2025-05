Nike e Levi’s geram rumores de colaboração em torno do Air Max 95

Duas etiquetas clássicas da moda norte-americana voltaram a estreitar laços por meio de uma publicação no Instagram. A nova colaboração entre Nike e Levi’s nem chegou às prateleiras, mas tem tudo para entrar na lista de parcerias mais bem-sucedidas de 2025.

Lil Yatchy em seu perfil secundário, @lilnonsen5e

Nike e Levi’s retomam parceria

Os amantes de moda e streetwear foram pegos de surpresa no Instagram por duas publicações peculiares do perfil @lilnonsen5e, administrado pelo rapper e ícone fashion Lil Yatchy. Na primeira postagem, três pares do clássico sneaker Air Max 95 cobertos de jeans foram revelados e, na sequência, duas fotos mostravam o rapper vestindo um conjunto Canadian Tuxedo — calça e jaqueta jeans — com a logo do swoosh costurada nas costas da jaqueta etiquetada pela Levi’s.

A escolha do Air Max 95 para a cápsula faz todo o sentido, pois o sneaker tem revivido na moda com influência do sportswear. O modelo sempre fez sucesso em países da América Latina, como o Brasil, e também na Europa, sendo muito usado na França e na Inglaterra.

Em parceira com a marca de jeans, esta pode ser uma estratégia de aumentar o apelo do tênis nos Estados Unidos, tendo em vista que a Levi’s se posiciona como uma etiqueta tradicional norte-americana.

Já haviam rumores sobre uma nova parceria entre as marcas

Nike e Levi’s devem liberar uma cápsula em conjunto

No passado, as marcas tiveram algumas colaborações notáveis, como o relançamento da linha de calças 511, pensadas para a prática de skateboarding, e o raríssimo Air Jordan 4, que também veio em três versões cobertas em jeans e convidava os sneakerheads a customizarem o tênis criando rasgos ou descolorindo o tecido.

Tanto a Nike quanto a Levi’s ainda não divulgaram a parceria oficialmente. Por conta da credibilidade do perfil secundário de Lil Yacthy, as suspeitas ganham um fundo de verdade.