Nilda Dantas, rainha do rádio acreano, completa 75 anos e recebe homenagem do governador

Nesta terça-feira (20), a radialista Nilda Dantas, considerada a rainha do rádio no Acre, comemora seus 75 anos de vida. Conhecida pela voz potente e marcante, Nilda é uma das figuras mais importantes da radiodifusão acreana, com uma carreira que ultrapassa cinco décadas.

O governador Gladson Cameli usou suas redes sociais para prestar uma homenagem especial à radialista. Em sua conta no Instagram, ele escreveu: “Quero parabenizar a rainha do rádio, a radialista @nilda5422, dona de uma voz inconfundível e potente. Uma mulher de grande talento. Deus te abençoe e proteja, Nilda.”

Nilda Dantas iniciou sua trajetória no rádio aos 17 anos e desde então tem sido uma presença constante nas casas dos acreanos, especialmente por meio da Rádio Difusora Acreana, onde comanda programas que informam e conectam as comunidades mais distantes do estado.

Além de comunicadora, Nilda também é escritora, poeta e jornalista, e sua voz se tornou símbolo da tradição e resistência do rádio no Acre, meio de comunicação fundamental para o estado amazônico.

A radialista segue ativa e dedicada ao trabalho, inspirando novas gerações e mantendo viva a história do rádio acreano. Parabéns, Nilda Dantas, pela trajetória, pela representatividade e por completar 75 anos com tanto talento e energia.