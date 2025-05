Nível do Rio Acre segue em queda e atinge 3,39 metros em Rio Branco, diz Defesa Civil

Na manhã deste sábado, 31 de maio, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco informou que o nível do Rio Acre continua em declínio. De acordo com a medição realizada às 5h12, o manancial marcou 3,39 metros, apresentando uma leve redução em comparação com os últimos dias.

O boletim diário, assinado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, também destacou que, nas últimas 24 horas, não foram registradas chuvas na capital acreana, o que pode ter contribuído para o recuo no nível do rio.

Apesar da baixa, as cotas de referência permanecem as mesmas: o nível de alerta está fixado em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo segue em 14,00 metros.

A Defesa Civil continua monitorando a situação e reforça que, no momento, não há riscos para a população.