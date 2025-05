No Acre, criança é encontrada morta em rede após apresentar dificuldade para respirar

Um menino de 11 anos, identificado como Ricardo, morreu na manhã desta segunda-feira (26) no Ramal Belo Monte, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre. A criança tinha histórico de má formação congênita e diversos problemas de saúde.

De acordo com relatos de familiares, Ricardo amanheceu em estado ruim, com dificuldade para respirar. Ao ser verificado em sua rede, ele já estava sem sinais vitais. No desespero, parentes colocaram o menino em um carro emprestado por vizinhos e o trouxeram para a cidade, mas infelizmente ele já havia falecido há algum tempo.

O óbito foi confirmado por um médico plantonista. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada e ratificou que se tratava de uma morte natural, compatível com o quadro clínico da criança.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram comunicadas do caso e estiveram no local para os procedimentos de praxe, incluindo a averiguação da causa da morte. O corpo de Ricardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado posteriormente para a família.