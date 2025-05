No Acre, homem tem vida transformada após acidente e passa a viver sob cuidados da irmã

Natural de Sena Madureira, Sérgio Prudêncio da Silva, de 53 anos, teve sua vida transformada radicalmente após um grave acidente de motocicleta ocorrido em 2020, há cinco anos. Na ocasião, ele foi encontrado desacordado na Avenida Brasil, nas proximidades do Supermercado Madureira. Desde então, passou a depender da ajuda da família para seguir vivendo.

O acidente foi gravíssimo. Sérgio sofreu, provavelmente, uma forte pancada na cabeça. Antes do ocorrido, era um homem fisicamente forte, bastante conhecido na cidade e pertencente a uma família tradicional. No entanto, sua fisionomia e suas condições de vida mudaram completamente após o trauma.

De 2020 para cá, Sérgio tem recebido todo o carinho e atenção da família, especialmente de sua irmã, Ingrete Ferreira. Presente em sua rotina diária, ela o acompanha nas consultas médicas, cuida de sua alimentação e presta todos os cuidados essenciais. Trata-se de uma verdadeira demonstração de amor, reconhecida por muitos, sobretudo em um tempo em que tantos valores vêm sendo deixados de lado.

Em março deste ano, Sérgio completou 53 anos. Na ocasião, Ingrete expressou seus sentimentos em um depoimento emocionante:

“Meu irmão completou 53 anos. Desses, os últimos têm sido atípicos e, ainda assim, eu louvo a Deus pela vida dele. Nestes anos difíceis que temos vivido, o Senhor tem estado conosco, nos guiando e nos dando forças. Apesar de tudo, eu agradeço a cada dia e confio que Deus está realizando a boa obra na vida dele. Eu continuo tendo muito orgulho de ser sua irmã. E mesmo você não podendo responder verbalmente: ‘Obrigada, Fia!’ Você confirma com os olhos e as lágrimas a reciprocidade do nosso amor”, disse ela.