No Acre, homem tenta consertar telhas, se desequilibra e cai do telhado da própria casa

José Carlos Dias, de 40 anos, foi vítima de uma queda do telhado ao tentar realizar reparos em algumas telhas, na tarde desta terça-feira (27), em uma residência no bairro São Francisco, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações preliminares, José Carlos estava no telhado tentando consertar as telhas quando se desequilibrou e caiu dentro da própria residência. No impacto da queda, o homem bateu fortemente o tórax, ficando em estado que exigiu atendimento médico imediato.

Familiares da vítima, ao ouvirem o barulho da queda, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após os procedimentos de estabilização e avaliação clínica, José Carlos foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, no município de Sena Madureira.

Diante da suspeita de trauma torácico fechado — com o “tórax estendido”, conforme observado pela equipe médica — foi decidido transferi-lo para o pronto-socorro de Rio Branco. Já na unidade de saúde, a equipe realizou a drenagem de um dos pulmões da vítima.

José Carlos foi então encaminhado ao Setor de Trauma do HUERB, onde passará por exames mais detalhados para avaliar a gravidade das lesões.