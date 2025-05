Polícia devolve mais de 100 celulares roubados no Acre, todos recuperados durante operação

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) realizou, nesta sexta-feira (23), a entrega de mais de 100 aparelhos celulares a vítimas de roubos e furtos. A ação integra a segunda etapa da Operação Mobile, iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para combater o comércio ilegal de eletrônicos e recuperar bens subtraídos.

A entrega dos aparelhos, alguns avaliados em mais de R$9 mil, foi possível graças ao trabalho de investigação conduzido pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), que rastreou os equipamentos com base em boletins de ocorrência e notas fiscais fornecidas pelas vítimas. Ao longo da semana, as equipes da PCAC entraram em contato com os proprietários para efetuar a restituição.

De acordo com o delegado Roberth Alencar, responsável pela operação no estado, o sucesso da iniciativa depende da cooperação entre a polícia, as vítimas e o comércio local. “Quando a vítima registra o boletim de ocorrência e apresenta os documentos do aparelho, a polícia tem os meios legais e técnicos para agir”, afirmou. Ele também reforçou o alerta para que a população compre celulares apenas em lojas autorizadas e sempre exija a nota fiscal.

A Operação Mobile é parte do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares e tem sido implementada de forma integrada entre as polícias civis de todos os estados, por meio do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC). No Acre, o delegado-geral José Henrique Maciel celebrou os resultados da operação. “Restituir mais de 100 aparelhos em uma única etapa é uma vitória da sociedade acreana e da Polícia Civil”, declarou.

Entre os beneficiados está o lojista Alomar Moreira, que teve seu celular roubado no centro de Rio Branco. “Não acreditava que ia recuperar meu celular, mas mesmo assim fiz o boletim e entreguei tudo certinho. Fiquei muito feliz com a ligação da polícia. Foi uma grata surpresa”, revelou.