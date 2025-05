No Acre, quadrilha de criminosos invade mercado e furta vários objetos durante a madrugada

Na madrugada deste domingo, 31, um grupo de pelo menos sete criminosos invadiu o Mercantil Oliveira, localizado no município de Marechal Thaumaturgo, uma das cidades mais isoladas do interior do Acre. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas em uma residência próxima ao estabelecimento.

Nas imagens, é possível observar a quadrilha se aproximando de forma organizada da frente do comércio. Utilizando um alicate do tipo tesoura, os criminosos romperam os cadeados da porta principal e conseguiram acessar o interior do mercantil.

A gravação também mostra os suspeitos deixando o local carregando mochilas e sacolas repletas de produtos furtados. Além de mercadorias, o grupo levou fichas e anotações financeiras de clientes, prejudicando não apenas o comerciante, mas também consumidores locais que mantinham registros no estabelecimento.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as autoridades ainda não divulgaram a quantidade exata de itens levados na ação.

A Polícia Civil irá investigar o caso, e imagens do circuito de segurança devem auxiliar na identificação dos envolvidos.