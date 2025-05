No centro da notícia (por Mariana Caminha)

Não sabemos ao certo quantos jornalistas, no mundo de hoje, se dedicam à cobertura da crise climática. Estima-se que sejam milhares — um número em constante crescimento, impulsionado tanto pela urgência do tema quanto pelo crescente interesse do público, que já sente os efeitos das mudanças do clima na própria pele.

Entre as redes que conectam esses profissionais para troca de experiências, conhecimento e suporte, destaca-se a Oxford Climate Journalism Network (OCJN), fundada em 2021 e atualmente liderada pela brilhante Mitali Mukherjee.

Costuma-se dizer que “toda história é uma história sobre o clima”, mas essa ainda não é a percepção dominante — nem nas redações, nem entre os leitores. A crise climática segue sendo tratada como um tema isolado, e não como o pano de fundo de praticamente todas as pautas contemporâneas.

A OCJN busca justamente mudar essa realidade. A rede reúne uma ampla comunidade de repórteres e editores de diferentes países, com o objetivo de melhorar a qualidade da cobertura jornalística sobre o clima — e também medir seu impacto no mundo real. Isso envolve abordar aspectos operacionais, culturais e éticos da prática jornalística, além de oferecer ferramentas e perspectivas que ajudem a conectar a pauta climática com outras dimensões da sociedade.

Entre os seus programas, destaca-se uma espécie de intercâmbio internacional — atualmente na sétima edição — que reúne 100 jornalistas de diferentes partes do mundo (inclusive do Brasil!) e será concluído no próximo mês.

Partindo do princípio de que a crise climática é sistêmica — entrelaçada com saúde, cultura, tecnologia, economia e política — a OCJN oferece cursos online, programas de liderança, bolsas de estudo e pesquisas que ajudam a transformar a forma como o jornalismo aborda o tema.

Mais de 700 repórteres de 122 países já participaram, de alguma forma, das atividades da OCJN. Um esforço fundamental para fortalecer o jornalismo climático — e, com ele, a nossa capacidade de enfrentar um dos maiores desafios da humanidade. Para saber mais sobre o trabalho da OCJN, visite: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/oxford-climate-journalism-network

Mariana Caminha é jornalista e especialista em estratégias de comunicação voltadas para crise climática e desenvolvimento sustentável.