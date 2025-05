No dia mundial da pré-eclâmpsia, Lexa faz alerta sobre a condição: “Sou uma sobrevivente”

A cantora Lexa compartilhou um alerta sobre a saúde materna, após perder sua filha recém-nascida por conta de uma pré-eclâmpsia durante a gestação, nesta quinta-feira (22/5), data que marca o “Dia Mundial da pré-eclâmpsia”.

Em seu story, a cantora publicou uma imagem em que fala sobre a condição e escreveu: “Sou uma sobrevivente da pré-eclâmpsia.”

A artista engravidou de Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. E quando estava com 6 meses de gravidez, deu à luz a bebê, que nasceu no dia 2 de fevereiro, vindo a óbito após 3 dias de vida.

Lexa enfrentou a pré-eclâmpsia de maneira precoce, com síndrome de Hellp. A condição rara e grave levou a cantora para a UTI aos 6 meses de gestação, ficando internada por 17 dias. “Mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história, e nem a dela”, falou na ocasião.