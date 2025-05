No quinto mês de gravidez, Carol Peixinho curte Noronha com Thiaguinho

Carol Peixinho e Thiaguinho curtiram o dia de sol em Fernando de Noronha, Pernambuco. A influenciadora e empresária, que está grávida do cantor, aproveitou o cenário paradisíaco para registrar a barriguinha de cinco meses. O álbum de fotos foi compartilhado por ela, no Instagram, neste domingo (25/5).

Nas imagens, Carol posou sozinha, ao lado do companheiro e também com amigos. O passeio de barco teve direito a churrasco e cliques com vista para o mar. “Noronha é realmente mágica! Trouxemos Bento já pra sentir essa energia surreal!”, escreveu a influenciadora e empresária.

Bento será o primeiro filho do casal, que está junto desde 2021. O anúncio da gestação de Carol foi feito em 30 de março. Na ocasião, ela e o companheiro publicaram um ensaio fotográfico para revelar a novidade. “Prontos pra viver o maior amor do mundo. Nosso amor transbordou e agora somos três! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber. Benção a caminho! Deus nos abençoe!”, escreveu a influenciadora e empresária ao contar que será mãe.