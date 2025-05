Nocaute: polícia prende “MC do Tráfico” e bloqueia R$ 20 milhões do CV

O cantor de funk carioca Carlos Eduardo de Almeida Pires (foto em destaque), conhecido como MC Dick, foi preso na manhã desta sexta-feira (23/5) durante uma operação da Polícia Civil do Ceará contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Além dele, outros 16 suspeitos foram capturados na ação, que também cumpriu mandados em Fortaleza e na cidade de Itarema, no interior do estado.

Um segundo cantor também é alvo da investigação, mas ainda não foi localizado pelas autoridades.

MC Dick, que possui mais de 2 mil ouvintes mensais em plataformas de música, é conhecido por letras que exaltam ações do Comando Vermelho, facção criminosa de origem carioca, além de fazer ameaças a policiais e rivais.

Leia também

Durante a ação, batizada de Operação Nocaute II, foram apreendidos veículos e celulares, além do cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. A Polícia também solicitou o bloqueio de até R$ 20 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados. Entre os detidos, seis já estavam recolhidos em unidades prisionais.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, a Operação Nocaute II visa identificar e prender suspeitos de envolvimento com organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).