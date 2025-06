Nojo, narcisismo e ‘sem molho’ são associados a Jon Vlogs e Juliano Floss em clipe de Vivi, a ex deles

O clipe de “Banquete”, de Vivi, já está fazendo bonito após seu lançamento. De quarta-feira (28/05) para cá, já foram mais de 4 milhões de visualizações no Instagram. O vídeo mistura estética vintage e um tempero bem ácido: indiretas com endereço certo para três ex-namorados. O cardápio provocativo deixou os seguidores famintos para descobrir quem são os alvos e, claro, o portal LeoDias te conta tudo!

Divulgado no Instagram em um formato pouco convencional, o novo clipe de Vivi, que antes assinava como Vivi Wanderley, aposta em uma estética retrô, claramente inspirada nos programas infantis da TV Cultura dos anos 90. A ambientação remete ao universo lúdico de “Castelo Rá-Tim-Bum”, mas o que se serve ali passa longe de ser infantil.

No centro da narrativa, Vivi interpreta uma apresentadora de programa de auditório que comanda uma cozinha onde cada prato parece representar um antigo relacionamento.

A combinação entre imagem e letra deixou muitos internautas convencidos de que ela estaria revisitando, de forma crítica e bem-humorada, histórias com seus ex-namorados.

Na chamada “entrada”, Vivi canta que sente enjoo só de lembrar, e sugere que o prato foi servido com um fio de cabelo e o cheiro de uma suposta amante: Rapidamente, seguidores especularam que essa parte faria referência ao influenciador Nathan Pereira, que já admitiu publicamente ter traído Vivi: “De entrada, sua saída, sigo sedenta”, ela passa para o próximo.

Ao chegar no prato principal, as teorias se intensificam. A letra menciona um comportamento narcisista, e internautas apontaram possíveis semelhanças com o também influenciador Jon Vlogs, com quem ela viveu um breve relacionamento. A estética do clipe, aliada à letra e à atuação dos personagens, ajuda a alimentar essas leituras, embora a cantora não tenha nada confirmado.

Já a sobremesa traz um tom debochado: um dos atores entra em cena dançando um passinho digno de TikTok e recebe uma descrição que chamou atenção: ele seria “açucarado”, mas só teria graça quando acompanhado. Nos comentários, muitos acreditam que se trata de uma possível referência a Juliano Floss, o dançarino que foi último namorado da cantora e atual de Marina Sena.

Apesar de toda a repercussão, Vivi não menciona nomes em momento algum e também não se envolve em polêmicas com as atuais namoradas dos ex-parceiros. Inclusive, internautas destacaram que ela parece ignorar possíveis indiretas que teria recebido, mostrando que seu foco não é alimentar rivalidades femininas e sim, debochar de sua própria vida amorosa.