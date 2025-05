Nota de avaliação de curso superior vai servir para concurso. Entenda

Touros (RN) – As notas das provas de avaliação da aprendizagem dos concluintes cursos de licenciaturas poderão ser usadas em concursos públicos e outros processos seletivos a partir deste ano.

Esta possibilidade estará disponível para seleções em 1,2 mil municípios e 15 estados que manifestaram interesse em firmar parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O assunto foi abordado no XVII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), realizado de quarta-feira (28/5) até esta sexta-feira (30/5), na cidade de Touros (RN) a 85 km de Natal.

Os concluintes em graduações de licenciaturas respondem à Prova Nacional Docente (PND). As avaliações, que são anuais, apuram a qualidade dos cursos ofertados por meio do nível de aprendizagem dos estudantes. A partir de agora, no entanto, há cerca de 1,2 mil municípios e 15 estados que vão poder utilizar a pontuação dos participantes das provas em processos seletivos e concursos públicos.

Os participantes das provas serão inscritos pelas instituições de ensino superior na PND. O entendimento do Inep é que a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho por meio da PND vai despertar o interesse na realização das provas e a fidelidade das respostas.

“Isso é um avanço também muito significativo, porque a gente passa até a ter um grau muito mais alto de confiabilidade sobre aqueles resultados. O estudante não está indo ali porque é obrigado”, considera o diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Teixeira.

A forma de uso das notas da PND nos processos seletivos vai depender de cada município.

Medicina

No caso dos concluintes dos cursos de Medicina, há a submissão anual deles ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que também visa a apurar a qualidade do ensino. No caso deles, a prova também poderá ter uma segunda função, ou seja, eles poderão aproveitar o desempenho para concorrer a uma residência médica.

“Também é um estímulo para o crescimento, o surgimento de novos programas de residência médica no Brasil. Vai ter um aumento de demanda”, acredita Teixeira.

A prova da Medicina, o Enamed, está marcada para o dia 19 de outubro e a das licenciaturas, a PND, para o dia 26 de outubro deste ano.

