Novo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti recebe bênção no Cristo Redentor

Mergulhando na cultura nacional desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti começou o sábado (31/5) com uma visita simbólica: o Cristo Redentor. Além do tradicional clique com a vista do cartão-postal, o técnico recebeu o carinho dos presentes e também uma bênção especial do reitor do santuário local.

Em registros divulgados pela CBF e em seu perfil pessoal, Ancelotti aparece sendo abençoado com água benta, um gesto simbólico diante da longa missão que terá à frente da Seleção Brasileira.

Além disso, itens pessoais do treinador e ex-jogador italiano, como seu boné nas tradicionais cores verde e amarela, também receberam a bênção do Padre Omar.

Na legenda da publicação, a comissão técnica destacou que muitos turistas deixaram de admirar a estátua para se aproximar de Ancelotti, conversar com o técnico e exaltar sua chegada ao comando da Seleção.

Ainda reforçaram que a visita é apenas o primeiro passo para se jogar na cultura brasileira, e, consequentemente, na alma do futebol nacional.

Apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira na última segunda-feira (26/5), no Hotel Grand Hyatt, na zona oeste do Rio de Janeiro, Ancelotti também já deu o primeiro passo no comando da equipe.

O treinador anunciou a convocação dos jogadores e celebrou o privilégio de estar à frente de uma das seleções mais tradicionais e vitoriosas do mundo.

“É uma honra, um grande orgulho comandar o Brasil, que é a melhor do mundo. Tenho um grande trabalho para fazer com que o Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado”, o novo técnico comemorou.