Novo vídeo íntimo de MC Mirella vaza na web; prática configura crime

Compartilhar vídeos íntimos de alguém, ainda que a pessoa seja criadora de conteúdo adulto, é crime e pode gerar punição legal. Em entrevista à coluna Pouca Vergonha, a advogada criminalista Mariana Félix destacou o que pode acontecer após o vazamento de vídeos íntimos sem o consentimento das partes envolvidas.

De acordo com a profissional, publicar vídeos dessa natureza sem aprovação dos envolvidos é um crime previsto no artigo 218-C do Código Penal. A prática é muito associada ao “reveng porn”, ou pornografia de vingança, quando há divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem que a vítima tenha permitido.

“É possível o oferecimento de uma queixa-crime, considerando que praticamente na totalidade dos casos a divulgação afeta a honra da vítima, imputando ao divulgador os crimes de injúria ou difamação”, explicou a profissional, em entrevista anterior à Pouca Vergonha.

Ela acrescentou que ainda existe a possibilidade de que o provedor da internet na qual o conteúdo tenha sido divulgado responda subsidiariamente pelos danos causados pelo crime.

A advogada reforçou que, em casos como esse, a vítima pode fazer um boletim de ocorrência, preferencialmente na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos ou na Delegacia da Mulher.

Se o autor do crime for identificado, a profissional explica que é possível o requerimento de medidas protetivas, a depender da análise dos fatos, além de medidas liminares para a retirada urgente do conteúdo da internet.

MC Mirella viralizou ao criar conteúdo de sexo

Além das questões jurídicas, o vídeo da MC Mirella levantou diversos questionamentos, inclusive sobre a estética íntima. À coluna, Vitor Melo, sexólogo especialista em estética íntima, destaca que existem diversos procedimentos para a região vaginal e anal. Entre os que se destacam para a região anal é o clareamento para diminuir o escurecimento da pele.

“O clareamento pode ser feito com laser terapia ou também com peeling, com produtos cosméticos clareadores que vão tirar o excesso de melanina, que pode acontecer com atrito, com uso de ceras, de lâminas de metal para fazer a depilação”, explicou.

Segundo o profissional, outro procedimento que também pode ser feito é o botox. “O procedimento pode ter a finalidade de relaxar o esfíncter interno e melhorar a penetração para o paciente, que gosta de fazer sexo anal e que, muitas vezes, tem dificuldade”, aponta.

“Os benefícios estão relacionados à funcionalidade, no caso do paciente que deseja realizar sexo anal, porque vai ficar mais confortável. Os tratamentos também podem fazer bem para a saúde, como para fissuras, em alguns casos de incontinência, e para reduzir a aparência de envelhecimento da área também”, explica o especialista no assunto.

Falta de gemidos gerou polêmica

Mais um ponto que teve destaque quando o primeiro vídeo do casal chegou ao público foi o silêncio da cantora na hora do sexo. MC Mirella se manifestou sobre o assunto.

“Vamos lá esclarecer a maior dúvida”, começou a funkeira nas redes sociais. “Eu e Dynho moramos numa casa com mais gente (nossa família) e morro de medo de acordar os outros”, disse. “Então, quando estamos aqui, eu tento ficar o máximo calada e só falo sussurrando no ouvido dele”, prosseguiu.

Pelo Instagram, por meio dos Stories, MC Mirella reforçou que, quando está sozinha com Dynho, acaba se soltando mais. “Óbvio que a gente se solta quando estamos no M [motel], mas esse só foi um vídeo que colocamos. Ainda vamos subir mais alguns. Então, pelo primeiro dá essa impressão, mas vou colocar o que vocês querem, ‘tá’ beleza? Os próximos terão”, afirmou a famosa.