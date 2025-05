Nutri aponta os alimentos que podem deixar sua pele mais flácida

Comum com o passar dos anos, a flacidez pode atingir o rosto e o corpo e uma das razões para a piora da situação está relacionada com a alimentação. O que vai no prato faz diferença na aparência da pele — para evitar os efeitos do tempo, a nutricionista Patrícia Davidson cita alguns alimentos que aumentam a flacidez.

Veja os alimentos que pioram a flacidez

Açúcar

Os picos de glicose podem proporcionar uma transformação no nosso colágeno, que se enfraquece. O consumo constante de açúcar aumenta de forma importante a produção de insulina, o que prejudica a produção de tecido muscular e aumenta a produção de gordura.

Fritura

Atenção aos alimentos que passam pelo processo de fritura, pois eles aumentam o colesterol ruim e influenciam o processo inflamatório do corpo, o que prejudica a produção de músculo e gera sobras na pele.

