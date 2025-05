Nutrição em Pauta: O papel da beta-alanina no treino e na construção muscular

Quando o assunto é hipertrofia e desempenho esportivo, a creatina costuma ser a estrela principal. Mas existe outro suplemento, menos popular entre leigos, mas com forte respaldo científico: a beta-alanina.

Ela atua de forma diferente — e estratégica — principalmente no retardo da fadiga muscular em treinos de alta intensidade. Mas será que ela é indicada para todo mundo?

O que é beta-alanina?

É um aminoácido não essencial que, ao ser ingerido, aumenta os níveis de carnosina no músculo.

A carnosina é uma substância que atua como tampão, neutralizando o acúmulo de íons de hidrogênio (H+) que ocorre durante o esforço intenso e que provoca a famosa “queimação muscular”.

Como ela funciona na prática?

Durante treinos de alta intensidade (como musculação com volume alto, HIIT ou corrida de tiro), o ambiente do músculo se torna ácido — e isso prejudica a contração muscular.

Com mais carnosina no músculo (graças à suplementação de beta-alanina), o corpo tolera melhor essa acidez, permitindo que o exercício seja mantido por mais tempo antes da falha muscular.

Benefícios da beta-alanina

✅ Retarda a fadiga em séries intensas

✅ Melhora a resistência muscular (principalmente entre 60s e 240s de esforço)

✅ Auxilia na performance em atividades de alta intensidade com curtos períodos de recuperação

✅ Pode potencializar a hipertrofia indiretamente, ao permitir mais volume e qualidade de treino

Efeitos colaterais e cuidados

⚠️ Parestesias (formigamento): comum em doses altas — não é perigoso, mas pode ser desconfortável.

⚠️ Não indicada para quem tem histórico de sensibilidade neurológica sem acompanhamento profissional.

⚠️ Pode ser confundida com um pré-treino, mas seu efeito é crônico, não imediato.

Uso correto: efeito acumulativo

A beta-alanina não age como estimulante. Para surtir efeito, ela precisa ser usada de forma contínua, por 8 a 12 semanas, para elevar os níveis de carnosina muscular.

Doses típicas: 3,2 a 6,4 g/dia, divididas ao longo do dia para reduzir formigamento.

Indicação

✔️ Atletas de força ou resistência muscular

✔️ Praticantes de musculação intermediários/avançados com foco em volume

✔️ Esportes que exigem esforço intenso e repetido (lutas, crossfit, corrida, ciclismo)

Contraindicação

❌ Pessoas iniciantes, com treinos leves ou baixa intensidade

❌ Indivíduos com histórico de efeitos adversos neurológicos

❌ Uso sem acompanhamento nutricional (risco de dose inadequada e falta de resultados)

A beta-alanina é um suplemento eficiente e seguro, desde que usada com estratégia.

Não oferece ganho direto de massa muscular, mas melhora a performance em treinos intensos, o que favorece a hipertrofia de forma indireta.

E como todo suplemento, deve ser prescrito com individualização e planejamento.

👩‍⚕️ O acompanhamento com um nutricionista garante não só o uso seguro, mas também a integração da beta-alanina a uma rotina alimentar e de treino coerente com seus objetivos.

📚 Referências científicas

Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., & Stout, J. R. (2015). International Society of Sports Nutrition Position Stand: Beta-Alanine. Journal of the ISSN, 12:30.

Hobson, R. M., Saunders, B., Ball, G., Harris, R. C., & Sale, C. (2012). Effects of beta-alanine supplementation on exercise performance. A meta-analysis.