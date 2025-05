Nutricionista lista 3 sucos para turbinar a produção de colágeno

Manter a pele firme e com aparência jovem é um desejo comum — e a alimentação pode ser uma forte aliada nesse processo. Segundo a nutricionista Ingrid Ulhoa, certos sucos naturais, quando consumidos regularmente, estimulam a produção de colágeno e contribuem para retardar os efeitos do envelhecimento da pele, desde que inseridos em uma dieta equilibrada e acompanhados de bons hábitos.

A especialista lista três receitas fáceis e nutritivas que combinam ingredientes ricos em antioxidantes, vitaminas e compostos anti-inflamatórios. Confira:

1. Suco de frutas vermelhas com linhaça

Ingredientes:

1 xícara de morangos ou framboesas

1/2 xícara de mirtilos (blueberries)

1 colher (sopa) de linhaça dourada

200 ml de água de coco

Esse suco é um verdadeiro combo de antioxidantes. “As frutas vermelhas são ricas em antocianinas e vitamina C, essenciais para a síntese de colágeno”, explica Ingrid.

Já a linhaça dourada adiciona uma dose de ômega-3, que melhora a elasticidade e hidratação da pele.

As frutas vermelhas são ricas em antocianinas e vitamina C, essenciais para a síntese de colágeno

2. Suco de kiwi com laranja e cenoura

Ingredientes:

1 kiwi

1 laranja

1/2 cenoura

Um pedaço pequeno de gengibre (opcional)

Segundo a nutricionista, esse suco combina dois grandes aliados da vitamina C: kiwi e laranja. Já a cenoura traz betacaroteno, que auxilia na proteção contra danos causados pelo Sol.

O kiwi e a laranja são fontes potentes de vitamina C

3. Suco verde rejuvenescedor

Ingredientes:

1 folha de couve

1 maçã verde

Suco de 1 limão

1 pepino pequeno

200 ml de água

Com ingredientes ricos em clorofila, antioxidantes e vitamina C, esse suco atua na renovação celular e na desintoxicação do organismo.

Suco verde rico em clorofila, antioxidantes e vitamina C