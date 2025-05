Nutricionista revela frutas que protegem o cérebro e previnem demência

Envelhecer com saúde é uma das principais buscas da atualidade — e, segundo a nutricionista Cibele Santos, há um grupo de frutas capaz de ajudar nesse processo de forma natural e deliciosa: as frutas vermelhas.

“Elas não são apenas saborosas. São fontes poderosas de antioxidantes que combatem o envelhecimento celular e preservam funções cognitivas, como memória e aprendizado”, explica.

Leia também

Frutas como morangos, mirtilos, framboesas e amoras são ricas em flavonoides — compostos com propriedades neuroprotetoras. “O consumo regular dessas frutas melhora a comunicação entre os neurônios e reduz a inflamação no cérebro, o que retarda o declínio cognitivo natural da idade”, afirma Cibele.

Os benefícios vão além da memória

Estudos sugerem que os antioxidantes presentes nas frutas vermelhas ajudam a prevenir a formação das placas beta-amiloides, associadas ao Alzheimer. “A inclusão dessas frutas na dieta está ligada à redução do risco de desenvolver demência”, completa a nutricionista.

Além de ricas em vitaminas e antioxidantes, frutas vermelhas são ideais para quem quer emagrecer

Além dos flavonoides, segundo a especialista, essas frutas também são ricas em vitaminas C e E — essenciais para a saúde da pele e do sistema imunológico —, fibras, que favorecem a digestão, e ácido elágico, conhecido por sua ação anti-inflamatória.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer

Getty Images 2 de 8

Praticar atividade física é essencial

Pixabay 3 de 8

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais

Tim Platt/Getty Images 4 de 8

Por isso, procure sempre manter a boa forma

Alto Astral/Reprodução 5 de 8

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás

Getty Images 6 de 8

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento

Getty Images 7 de 8

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo

Pixabay 8 de 8

Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal

Getty Images

A recomendação da nutricionista é simples: incluir uma porção de frutas vermelhas por dia já é suficiente para colher os benefícios. “Seja in natura, em smoothies ou com iogurte, o importante é consumir com regularidade”, orienta Cibele.