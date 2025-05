o-acerto-de-motta-e-marina-silva-sobre-o-pl-do-licenciamento-ambiental

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira (27/5), logo após ser ofendida e abandonar uma comissão no Senado.

Na reunião com Motta, Marina debateu o projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A proposta já foi aprovada na Câmara, que voltará analisar as mudanças no texto feitas pelos senadores.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Marina Silva em sessão de comissão no Senado

Geraldo Magela/Agência Senado 2 de 3

Marina Silva em sessão de comissão no Senado

eraldo Magela/Agência Senado 3 de 3

Marina Silva em sessão de comissão no Senado

Reprodução / TV Senado

Segundo participantes da reunião, Motta acertou com Marina e com lideranças presentes que não pautará o projeto já nesta semana e que, como de costume, gostaria de um consenso para votar o licenciamento.

Os próprios líderes da Câmara já pediram mais tempo para analisar o texto que veio do Senado. Entretanto, o presidente da Casa deixou claro a Marina silva que, cedo ou tarde, o texto será votado.

Leia também

Projeto divide governo

O Licenciamento Ambiental é mais uma das pautas que divide o núcleo do governo Lula. O Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, já deixou claro ser contra a proposta.

A pasta acusa o projeto de lei do licenciamento de desestruturar o regramento ambiental, o que poderia trazer consequências para a proteção do meio ambiente.

Do outro lado, ministros como Rui Costa, da Casa Civil, e Carlos Fávaro, da Agricultura, defendem a proposta.

“Acho que é um projeto que avança muito sem precarização. Eu acho que é um projeto de lei que, quando transformado em lei, vai dar ao Brasil uma grande capacidade, principalmente para licenciar obras de infraestrutura, o que vai garantir ao Brasil um crescimento sustentável. Porque crescimento econômico tem que estar aliado a crescimento em investimentos em infraestrutura”, defende o chefe da Agricultura.

Já na Câmara, o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), avisou nos bastidores que a bancada deverá se posicionar contra o texto, com um alinhamento maior ao que defende a ministra do Meio Ambiente.