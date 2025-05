“O Agente Secreto” leva dois prêmios para o Brasil antes do encerramento de Cannes

“O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, já garantiu duas premiações para o cinema brasileiro neste sábado (24/5). O filme foi laureado com o Prêmio da Crítica e Prêmio do Cinema e Arte e ainda concorre à Palma de Ouro de Cannes, maior prêmio do festival. Mesmo após um apagão na região sul da França, a cerimônia de premiação continua confirmada para o início desta tarde.

O filme, que estreou em Cannes no último domingo (18/5), foi aplaudido pelos espectadores do festival por mais de 10 minutos e depois conquistou a crítica especializada. Atualmente, “O Agente Secreto” tem 100% de aprovação na plataforma “Rotten Tomatoes” e, segundo o britânico The Guardian, é um dos principais concorrentes para a Palma de Ouro.

O primeiro prêmio foi concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, que escolhe o melhor filme dentro da seleção oficial do festival; já o segundo é dado pelos exibidores independentes.

“Escolhemos um filme que tem uma generosidade romanística e épica; um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão. Um filme que faz suas próprias regras, que é pessoal, mas universal, que leva seu tempo e mergulha você em um mundo – o mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins.”, disse o diretor Kleber Mendonça a Federação de Críticos.

Na trama, ambientada em 1977 durante a Ditadura Militar, acompanhamos Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que volta a Recife em busca do filho depois de anos fugindo de um passado coberto por mistério e violência.

No caminho, Marcelo se depara com uma misteriosa e influente mulher que comanda uma rede de apoio a pessoas perseguidas pelo regime militar, interpretada pela aclamada Maria Fernanda Cândido. Gabriel Leone, protagonista de “Senna” da Netflix, também está no elenco e será o provável vilão da trama.

“O Agente Secreto” ainda não tem data de estreia no Brasil, mas já garantiu os direitos de distribuição nos EUA e Canadá pela Neon, dos vencedores do Oscar Parasita (2019) e Anora (2024). O filme rodará também no Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina pela Mubi. Nacionalmente, o filme será distribuído pela Vitrine.