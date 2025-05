O Agente Secreto vence prêmio da crítica no Festival de Cannes

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estelado por Wagner Moura, foi premiado com o troféu da Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema) no Festival de Cannes, na França. A produção representa o Brasil na disputa pela Palma de Ouro, principal láurea do evento, cuja cerimônia de premiação está marcada para a tarde deste sábado (24/5).

Com este reconhecimento da crítica internacional, Kleber Mendonça Filho consolida ainda mais sua trajetória como um dos cineastas mais relevantes da atualidade. Esta é a segunda vez que ele disputa a Palma de Ouro; a primeira foi em 2019, com Bacurau, co-dirigido com Juliano Dornelles, que saiu do festival com o Prêmio do Júri.

O Agente Secreto chegou a Cannes como um dos filmes mais comentados da mostra oficial, sendo elogiado pela imprensa especializada pela abordagem ousada e pela estética marcante, características recorrentes na filmografia do diretor.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Equipe de O Agente Secreto no tapete vermelho do Festival de Cannes

Soraya Ursine 2 de 6

O Agente Secreto

Reprodução 3 de 6

Ator Wagner Moura no Festival de Cannes

Soraya Ursine 4 de 6

Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido no Festival de Cannes

Soraya Ursine 5 de 6

O diretor pernambucano e a equipe do longa chegaram ao tapete vermelho acompanhados pelo grupo Guerreiros do Passo e por músicos da Orquestra Popular do RecifeSecreto no tapete vermelho do Festival de Cannes

Soraya Ursine 6 de 6

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estreou no Festival de Cannes, neste domingo (18/5)

Soraya Ursine

Criada em 1930, a Fipresci é uma das entidades mais tradicionais do jornalismo cinematográfico, reunindo críticos de cinema de mais de 50 países. Seu prêmio é considerado um dos mais importantes paralelos à competição oficial do festival.

A expectativa agora se volta para a cerimônia de encerramento de Cannes, quando será anunciada o vencedor da Palma de Ouro.