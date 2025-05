O Boticário apresenta Arbo Atlântica, primeira fragrância do Brasil a utilizar álcool proveniente da captura de CO₂¹

Como um convite ao frescor da Mata Atlântica, Arbo Atlântica chega ao portfólio do Boticário com matéria-prima sustentável inédita na perfumaria brasileira: o álcool proveniente da captura de dióxido de carbono¹ (CO₂). A fragrância fougère apresenta um novo frescor verde para o portfólio da marca, com a presença do acorde exclusivo “Cachoeira Salto Morato”, captado sem mecanismos de extrativismo vegetal² na Reserva Natural Salto Morato, mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em uma região reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade.

Aos pés da cachoeira que dá nome à reserva, moléculas aromáticas, presentes na atmosfera local, foram coletadas e seu odor foi reproduzido em laboratório, atribuindo à fragrância a energia revigorante dessa parcela tão preservada da Mata Atlântica, resultando em um fougère excelente em tudo que se propõe em ser: fresco, herbal e amadeirado. Com isso, a novidade é pensada para consumidores que vivem em grandes metrópoles, mas veem na natureza um canal de escape para a rotina agitada, buscando trazer os atributos do verde para o dia a dia.

“Arbo Atlântica é uma fragrância fresca, que traz a sensação refrescante de estar aos pés de uma cachoeira, rodeada de uma mata atlântica exuberante, em contato direto com a natureza pura, preservada e aromática. Há uma mensagem importante por trás de todo o desenvolvimento, que se materializa na sustentabilidade da matéria-prima e na conscientização sobre a preservação do bioma diante do desmatamento contínuo. O ineditismo da inovação dessa fragrância abre um novo capítulo para a história de Arbo”, explica Cesar Veiga, Perfumista do Grupo Boticário.

Assinado pelo master perfumista Napoleão Bastos, criador de grandes sucessos do Boticário, como Malbec e internacionais, Arbo Atlântica tem mais de 94% dos ingredientes provenientes de origem natural e pirâmide olfativa composta por uma saída cítrica com bergamota, limão, tangerina e especiaria fresca de cardamomo. Para prolongar a sensação de frescor, ainda conta com o acorde exclusivo “Cachoeira Salto Morato”, as notas aromáticas hortelã e sálvia e também com notas aquosas, somadas ao verde do gálbano. Para trazer robustez e durabilidade, seu fundo é composto por um mix de madeiras, úmidas de patchouli e musgo; secas de vetiver; e cremosas de musk, cashmeran e sândalo.

Além de reduzir o uso do álcool de cana de açúcar, o álcool de dióxido de carbono, presente na fragrância, também ajuda o meio ambiente ao remover CO₂, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa da atmosfera, da indústria ou de resíduos sólidos. A fórmula também utiliza o Ecoálcool, presente desde 2021 em 100% da perfumaria do Grupo Boticário, produzido a partir do bagaço da cana e outros resíduos de biomassa, sendo também uma alternativa sustentável ao álcool comum, por reduzir a pegada de carbono e aproveitar resíduos que seriam descartados.

O lançamento aprofunda a ligação de Arbo com os atributos sustentáveis da marca, sendo a primeira vez que o produto se inspira em uma área natural conservada e protegida pela Fundação Grupo Boticário. “Ver a atuação da Fundação Grupo Boticário pela proteção da natureza refletida em uma nova fragrância é gratificante. Acreditamos que a natureza conservada é a base para o bem-estar das pessoas e para os negócios. Um produto inspirado na riqueza da biodiversidade brasileira e na Mata Atlântica, o bioma onde mais da metade dos brasileiros vive, nos aproxima dos consumidores, e eles por sua vez, da importância de termos o meio ambiente protegido.” afirma Malu Nunes, diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário, instituição sem fins lucrativos, mantida há 35 anos pelo Grupo Boticário, com o intuito de conservar a natureza brasileira. Com 2.253 hectares, a Reserva Natural Salto Morato é gerida pela instituição desde 1994, em Guaraqueçaba (PR).