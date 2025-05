O massacre dos palestinos em Gaza faz de Israel um país bárbaro

No que foi considerado o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra há três anos, a Rússia de Vladimir Putin, no último domingo (25), matou 12 pessoas. “O silêncio dos Estados Unidos, o silêncio de outros apenas encoraja Putin. Cada ataque terrorista desses é razão suficiente para novas sanções contra a Rússia”, disse Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia.

Enquanto isso, no mesmo dia e a 1.910 km dali… Um rotineiro ataque aéreo de Israel à cidade de Gaza matou 57 pessoas, 20 das quais abrigadas em uma escola. Cerca de 54 mil palestinos na Faixa de Gaza já foram mortos por ataques aéreos israelenses. As Forças Armadas de Israel anunciaram que pretendem capturar 75% do território da Faixa de Gaza nos próximos dois meses.

A medida, na prática, empurraria a população palestina estimada em 2,3 milhões de pessoas para apenas 25% do território. A Faixa de Gaza é uma das regiões com a maior densidade demográfica do mundo. O plano do governo de Donald Trump, revelado por ele mesmo, é o de transformar Gaza em um paraíso para milionários em férias. O governo de Israel apoia a ideia com entusiasmo.

O mundo que se diz civilizado faz o maior barulho quando a Rússia mata ucranianos, mas faz pouco, ou ignora quando Israel mata palestinos em massa. O maior exército do Oriente Médio está em guerra contra um povo desprovido de Exército. Israel acusa o grupo Hamas de usar palestinos como escudos humanos. Embora negue, Israel também usa palestinos como escudos humanos.

Na última sexta-feira, enquanto socorria crianças feridas por bombardeios israelenses à Gaza, a pediatra Alaa al-Najjar, de plantão no hospital al-Tahrir, recebeu os corpos carbonizados de nove de seus 10 filhos. O mais velho tinha 12 anos. Foram mortos dentro de casa por uma bomba. O Exército de Israel disse que a casa destruída estava numa área sujeita a bombardeios.

Uma investigação do jornal israelense “Haaretz” descobriu que na semana passada pelo menos 10 hospitais e clínicas em Gaza foram danificados diretamente ou como consequência de ataques das Forças de Defesa de Israel. No mesmo período, a Organização Mundial da Saúde listou 28 ataques contra hospitais, 4% de todos os ataques contra hospitais durante a guerra.

“O que estamos fazendo em Gaza é uma guerra de extermínio: assassinato indiscriminado, desenfreado, brutal e criminoso de civis; uma política ditada de forma consciente, intencional, cruel e maliciosa pelo governo. Sim, estamos cometendo crimes de guerra”, escreveu em mensagem postada no X o ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Olmert. Lula concorda com ele.

Ao lamentar a morte dos filhos da médica Alla al-Najjar, o presidente brasileiro disse em nota:

“Esse episódio simboliza, em todas as suas dimensões, a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um estado fortemente armado contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes”.

