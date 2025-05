O que muda em Essequibo após eleições patrocinadas por Maduro

Nicolás Maduro deu mais um passo no seu ambicioso plano de conquistar Essequibo, ao realizar eleições no que chamou de “24º estado da Venezuela” – ainda que a região esteja dentro e sob a administração da Guiana. Um pleito que joga ainda mais incertezas sobre o futuro do local, alvo de uma disputa histórica entre Caracas e Georgetown há quase dois séculos.

Maduro quer Essequibo

Em abril de 2024, Maduro assinou uma lei que anexa Essequibo, rica em recursos naturais, à Venezuela.

rica em recursos naturais, à Venezuela. A região ocupa, aproximadamente, dois terços da área total da Guiana. Além disso, é rica em recursos naturais.

Apesar da anexação, nada mudou até o momento, e Essequibo continua sob a jurisdição da Guiana – apoiada por grande parte da comunidade internacional.

A votação do último dia 25 de maio elegeu Neil Vilamizar como governador venezuelano em Essequibo, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), mesma sigla do líder chavista. Além do ex-comandante da Marinha venezuelana, oito legisladores também foram eleitos.

O pleito fez parte das eleições regionais da Venezuela, onde o governo Maduro ganhou com folga, segundo dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo chavismo. Dos 24 governadores eleitos, levando em conta a vitória de Neil Vilamizar em Essequibo, 23 são ligados ao atual presidente venezuelano.

Em Essequibo, no entanto, dúvidas ainda pairam no ar. Isso, porque a Venezuela não possui soberania e jurisdição sobre o território, o que foi reivindicado por Maduro após votar em Caracas.

“Irfaan Ali, presidente da Guiana, funcionário da ExxonMobil, mais cedo ou mais tarde terá que se sentar comigo para conversar e aceitar a soberania venezuelana”, declarou o líder chavista ao sair de uma das zonas eleitorais na capital venezuelana.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Venezuela realizou eleição em Essequibo, território da Guiana

Zurimar Campos/Presidência da Venezuela 2 de 4

Spencer Platt/Getty Images 3 de 4

Nicolás Maduro foi declarado vencedor das eleições presidenciais na Venezuela em 2024

Arte/Metrópoles/Pierre Crom/Getty Images 4 de 4

Nicolás Maduro está no governo desde 2013

Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images

“Ficção eleitoral”

Reconhecido internacionalmente como parte da Guiana, analistas preveem poucas mudanças em Essequibo, e classificam o pleito – criticado e não reconhecido por grande parte da comunidade internacional – como “ficção eleitoral”.

Leia também

O principal ponto que barra os planos de Maduro é justamente a falta de jurisdição local, como ficou claro durante a votação. Apesar da disputa eleitoral envolver Essequibo, as eleições foram realizadas no estado venezuelano de Bolívar, na fronteira entre Venezuela e Guiana.

“Efetivamente, mesmo que tenham sido eleitos governadores e deputados, ainda pairam dúvidas acerca do alcance e das responsabilidades dessas autoridades, já que sequer poderão governar a partir do território de Essequibo”, explica a internacionalista Stephanie Braun, do Observatório Político Sul-Americano (OPSA).

Ainda assim, o gesto de Maduro pode ter consequências políticas, dentro da própria Venezuela, para o regime chavista.

“Essa atitude busca, de alguma forma, conquistar apoio interno e manter sua base eleitoral que defende a pauta de Essequibo como parte do território venezuelano. Esse é um tema que, historicamente, une governo e oposição, ele mexe com o senso de nacionalismo do venezuelano e busca dar sentido para uma pauta que é algo em comum para quase todos os nacionais”, afirma Braun.

Até o momento, no entanto, o governo chavista ainda não deu sinais de como pretende governar a região de Essequibo, mesmo que a distância.