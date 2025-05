O que pedir a um político e o que não pedir porque ele não fará

A verdade é que ninguém quer pagar mais impostos, e se possível nem pagaria os atuais. Mas como o governo não fabrica dinheiro, do contrário a inflação dispara, ele não pode abrir mão dos impostos.

Outra verdade é que a fatia dos brasileiros de renda alta vale-se de mil recursos à sua disposição para pagar menos impostos do que deveria. Então sobra para a classe média e os pobres.

Diz a lenda que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Há estudos, um deles patrocinado pelas secretarias da Fazenda dos estados, que provam que não é bem assim.

Está para nascer o governo que no seu curto período de vida renuncie a aumentar impostos e sacrifique suas metas. Até porque as metas foram avalizadas pelos que votaram nele.

Cortar gastos não basta para equilibrar as contas públicas. Há despesas obrigatórias que automaticamente crescem independente da vontade dos governantes. E que terão de ser pagas.

Ajuste fiscal rigoroso não atrai votos no curto prazo. E para fazê-lo, depende do Congresso que cria as leis e que as altera. Lula não conta com um Congresso disposto a isso. Pelo contrário.

Vá propor para deputados e senadores cortes no Orçamento da União. Eles poderão concordar, desde que não atinja o dinheiro que cada um tem direito para gastar em seus redutos eleitorais,

É assim que garantem a reeleição. É assim que enriquecem por meios escusos. O poder do Congresso só aumentou nos últimos anos. Ele tem o bônus sem o ônus de governar.

Ajuste fiscal para valer é coisa que os governantes promovem em um eventual segundo mandato quando já não têm o que perder. Dilma, por exemplo, se reelegeu sugerindo que não faria, mas fez.

Lula será forçado a fazer caso se reeleja no próximo ano. Caso não se reeleja, o ajuste ficará como herança pesada para seu sucessor.

A história ensina: peça a um político, a qualquer um, o que você quiser. Só não peça que ele se suicide.

Todas as colunas do Blog do Noblat