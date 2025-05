“O que vier é lucro”: morador do interior do Acre viraliza em busca de um amor

O clima de Dia dos Namorados já tomou conta das redes em Sena Madureira, e quem chamou a atenção dessa vez foi o Miguel, mais conhecido como Miguelzinho. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece sorridente, dizendo que está à procura de uma namorada. Sem rodeios, ele dispara: “Eu não tenho qualidade nenhuma, o que vier é lucro.”

Com bom humor e simplicidade, Miguelzinho virou assunto. No vídeo, ele deixa claro que quer casar, e se for preciso, até fugir com o novo amor. A declaração arrancou risadas e muitos comentários divertidos dos internautas, que entraram na brincadeira e começaram a “marcar” amigas solteiras, indicando o possível pretendente.

Para quem se interessou, o próprio Miguelzinho deixou o recado: “Precisou de amor? Liga pro Miguelzinho.” O telefone dele é (68) 99900-8620.

Veja o vídeo: